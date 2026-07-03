Honda ve Nissan'dan yeni iş birliği kararı: İşte tüm detaylar

Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan, sektörde dengeleri değiştirecek yeni bir ortaklığın temellerini atıyor.

Geçtiğimiz aylarda masadan kalkan iki şirket, stratejik alanlarda birlikte hareket etmek için yeniden görüşmelere başladı.

BİRLEŞME YERİNE PROJE BAZLI ORTAKLIK

Aralık ayında gündeme gelen ancak anlaşmazlıklar nedeniyle rafa kaldırılan tam birleşme fikrinin yerini daha farklı bir strateji aldı.

Şirketler artık tek bir çatı altında toplanmak yerine, üretim kapasitesini paylaşma ve ortak araç geliştirme gibi spesifik projeler üzerinde çalışmayı hedefliyor.

Ortaklık kapsamında Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin 2030 yılına kadar yeni nesil elektronik kontrol ünitelerini standart hale getirmesi bekleniyor.

Bu süreçte, Nissan üzerinde önemli bir oy hakkına sahip olan Renault'nun da masada söz sahibi olabileceği belirtiliyor.

ŞİRKETLER YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE

Bu yeni iş birliği süreci, her iki markanın da ciddi maliyet düşürme politikaları yürüttüğü zorlu bir döneme denk geliyor.

Nissan üretim kapasitesini daraltıp binlerce çalışanıyla yollarını ayırırken, Honda ise tam elektrikli araç hedeflerini erteleyerek hibrit modellere yöneliyor.