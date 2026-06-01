Huawei, çip kısıtlamaları için ABD yönetimine teşekkür etti

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Xu Zhijun, ABD baskısının Çinli firmaları kendi teknoloji altyapılarını kurmaya teşvik ettiğini açıkladı.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Washington yönetimine minnettar olduklarını belirten Zhijun, ambargoların yerli üretim zincirini büyüttüğünü vurguladı.

ABD KISITLAMALARI ÇİN'DE YERLİ ÜRETİMİ ATEŞLEDİ

Amerika'nın yapay zeka çiplerine yönelik yaptırımları, Nvidia ve AMD gibi ABD'li devlerin Çin pazarında milyarlarca dolarlık satış kaybı yaşamasına yol açtı.

Çinli firmalar ise ithal donanımlara erişemeyince ihtiyaçlarını karşılamak adına tamamen yerli alternatif Ar-Ge projelerine yöneldi.

Üretilen yerli bileşenler, Amerikan teknolojisi kadar verimli olmasa da yerel şirketlerin gelir elde etmesini ve bu kazançları yeniden yatırıma dönüştürmesini sağladı.

Pekin hükümetinin de yerli çip satın alma emirleri ve sınırda ABD donanımlarını engellemesiyle yerli ekosistem hızla güçlendi.

NVIDIA CEO'SU JENSEN HUANG'IN ÖNGÖRÜSÜ GERÇEK OLDU

İhracat yasaklarına baştan beri karşı çıkan Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu hamlelerin Çinli firmaları rakip çözümler üretmeye zorlayacağını savunmuştu.

Gelinen son noktada Nvidia'nın Çin'deki yapay zeka çip pazar payı yüzde 95 seviyesinden neredeyse sıfıra düştü.

Çip yasağı, Çin'in yapay zeka gelişimini birkaç yıl geciktirmiş olsa da birçok yerli firmanın öne çıkarak Amerikan teknolojisine alternatifler geliştirmesini sağladı.

Çinli teknoloji devleri, yabancı çiplere bağımlı olmadan yaptıkları büyük yatırımların meyvelerini bugün almaya başlıyor.