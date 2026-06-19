Hürmüz Boğazı için yeni kurallar: 60 gün ücret alınmayacak

Orta Doğu'da barış esintisi...

İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürler açıkladı.

60 GÜN ÜCRET ALINMAYACAK

İran Körfezi Boğaz İdaresi, gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

Yetkililer, boğazdan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerektiğini belirtti.

Resmi olmayan kanallar üzerinden iletilen taleplerin ise değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.

GEÇİŞLER SAVAŞ SONRASI EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

İran, gerekli şartları yerine getiren gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verileceğini açıkladı.

Denizcilik veri şirketi AXSMarine'e göre, perşembe günü yeniden açılan Hürmüz Boğazı'ndan toplam 25 ticari gemi geçti.

Bu rakam, 18 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük geçiş sayısı oldu.

Şirket, söz konusu rakamın haziran ayının ilk 10 günündeki günlük ortalamanın beş katından fazla olduğuna dikkat çekti.

İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan anlaşma kapsamında boğazın yeniden açılması, deniz trafiğinde belirgin bir artışa yol açtı.

SAVAŞ SIRASINDA GEÇİŞLER SERT DÜŞTÜ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran güçleri Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmış, bölgede çok sayıda gemiye yönelik saldırı kaydedilmişti.

Savaş öncesinde boğazdan günde yaklaşık 120 gemi geçerken, mart ayı başından itibaren günlük ortalama geçiş sayısı 7,6'ya kadar gerilemişti.

Ekonomistlere göre dünya petrol ve LNG ihracatının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.

YÜZLERCE GEMİ HALA KÖRFEZDE BEKLİYOR

Uluslararası denizcilik kuruluşları, deniz trafiğinin yeniden başlamasına yönelik planların henüz tam olarak netleşmediği uyarısında bulundu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) göre Körfez bölgesinde 11 bin denizcinin bulunduğu 500'den fazla ticari gemi hala mahsur durumda.