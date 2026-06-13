Hüseyin Yayman: Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır

İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programı düzenlendi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yayman, 314'üncüsü gerçekleşen buluşmanın bir rekor olduğunu kaydetti.

15 TEMMUZ'DA YAŞANANLARI HATIRLATTI

Yayman, Türkiye'nin Geleceğinde AK Parti'nin rolü başlığıyla yaptığı konuşmasında önce Türkiye'nin kısa dönem tarihinden söz ederek, tarih boyunca yaşanan darbelerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişiminin darbeler tarihinde başka bir sayfa açtığını, milletini tehdit olarak gören, devletine küskün bir sistemden 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Türkiye'de yeni bir dönem başladığını kaydetti.

AK Parti'nin kuruluşunun ağustos ayında 25'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yayman, "Biz tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 25 yıllık bir iktidarın nasıl bir şey olduğunu hayal dahi edemezdik. Bunu yazın deseydik, yazamazdık." dedi.

"TÜRKİYE MODEL ÜLKE OLMUŞTUR"

Yayman, "Bize hep şöyle öğrettiler, 'Türkiye yönetilmesi zor bir ülke, Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip, Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip. Türkiye'deki sorunların temelinde irade eksikliği vardır, irade olduğu zaman bu sorunlar çözülebilir.'

Türkiye uzun süreli siyasal istikrarsızlardan, uzun süreli yönetsel istikrarsızlardan ve toplumsal istikrarsızlardan, iç savaşın yaşandığı, kardeş kavgalarının yaşandığı dönemden bugün artık dünyada gıpta edilen, model ülkelerden birisi haline geldi." ifadelerini kullandı.

"DARBE ANAYASASININ RUHU TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN KALKTI"

Yeni anayasa tartışmasının günümüzde de devam ettiğini söyleyen Yayman, "Artık o darbe ürünü anayasanın ruhu, çok şükür Türkiye'nin üzerinden kalktı.Bugün de Türkiye'de cari problemler var ama hiç kimse karamsarlığa, ümitsizliğe kapılarak 'Bu sorunlar çözülemez, bu sorunları çözmek için başka bir irade arayışında' hiç kimse değil. Biz bütün çözümleri demokraside, serbest seçimlerde ve kendi aramızdaki tartışmalarda yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"TAM BAĞIMSIZLIĞIN YOLU GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"

AK Parti döneminde hayat geçirilen birçok hizmete de değinen Yayman, Türkiye'nin dünyada İHA ve SİHA üretiminde ikinci sırada olduğuna dikkati çekerek, "Bu çok önemli bir şey. Tam bağımsızlığın yolu güçlü bir Türkiye'den geçiyor ve bu güçlü Türkiye'nin yolu da önce yerli ve milli savunma sistemlerinden geçiyor. İran'a yapılan saldırıda bunu daha çok somut olarak görüyoruz.

Yani katil İsrail'in Amerika'yla beraber İran'a saldırmaları karşısında İran'ın direnişi sadece İran halkının değil, aynı zamanda tüm İslam coğrafyasının ve mazlumların sesi olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN 25 YILLIK HİKAYESİ NEDİR"

Yayman, 50 yıl öncesinin Türkiye fotoğrafına bakıldığında "Türkiye'nin geleceği yoktur." denildiğini belirterek, "Bugün ister Rusya-Ukrayna savaşında, ister katil İsrail'in İran'a saldırması meselesinde, ister Suriye'deki gelişmelerde herkes "Türkiye ne diyecek, Tayyip Erdoğan ne diyecek? diye bakıyor.

AK Parti'nin 25 yıllık hikayesi nedir? Birincisi, tüm olaylarda tarihin doğru tarafında durmasıdır. Cumhurbaşkanımız siyaset mühendisliklerinden, toplum mühendisliklerinden çok çekmiş bir insandı ve her zaman siyaset ve toplum mühendisliğine karşı oldu." dedi.

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Türkiye Yüzyılı'nı, reformu, yenileşmeyi savunduğunu belirten Yayman, "Türkiye'deki politik atmosfere, muhalefetin içine girdiği krize bakıldığında inşallah AK Parti milletle, halkın desteğiyle, inancıyla beraber önce 2053'e sonra da 2071'e kadar Türkiye'nin geleceğinde olacak.

AK Parti'nin temsil ettiği siyasal fikirler, düşünceler olacaktır. Çünkü artık Türkiye'nin kaderi Cumhurbaşkanımızın kaderiyle, Cumhurbaşkanımızın kaderi Türkiye'nin kaderiyle eş değer hale gelmiştir. Biz her zaman şunu savunuyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millete rağmen hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ MİLLET POLİTİKASIDIR"

Konuşmasının ardından Yayman, gelen soruları da yanıtladı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorulan soruya Yayman, "Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır. Engel olmak isteyenler, bu sürece karşı çıkanlar, silahların bırakılmasını istemeyenler var.

Çatışmaların devam etmesini isteyenlerle, içerden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir." yanıtını verdi.

"HEMEN ŞİMDİ YENİ ANAYASA"

Yayman, yeni anayasa ihtiyacına da değinerek, "Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır.

Çünkü bu darbe anayasası, önemli ölçüde değişmiştir ama Türkiye'nin artık medeni bir anayasa yapma ihtiyacı elzemdir.

Mesele Türkiye'nin kardeşliği meselesidir." dedi.