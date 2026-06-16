Hyundai Motor, Türkiye'de yeni bir batarya fabrikası kuracak

Türkiye’deki üretimini kesintisiz sürdüren Hyundai Motor Türkiye, toplam 715 milyon euroluk dev yatırım planının bir parçası olarak yeni bir batarya yatırımı gerçekleştiriyor.

Bu yeni adımla birlikte ilk aşamada 300’den fazla kişiye istihdam sağlanması ve elektrikli araç sektöründeki yerli bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor.

YENİ FABRİKADA ROBOTİK ÜRETİM DÖNEMİ

Toplam 30 bin metrekarelik alanda kurulacak olan yeni batarya fabrikasında 27 adet gelişmiş robot görev yapacak.

Hyundai Mobis ortaklığıyla hücreleri otomasyon sistemiyle birleştirecek tesiste, el değmeden araç üretimine hazır paketleme gerçekleştirilecek.

YERLİ ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN GERİ SAYIM

Yatırım kapsamında bu yıl içinde 27 bin, gelecek yıl ise 40 binin üzerinde üretim yapılması öngörülüyor.

Fabrikada üretilecek bataryalar, ağustos ayında üretimi başlayacak yerli elektrikli model IONIQ 3 ve gelecekteki yeni modeller için güçlü bir altyapı oluşturacak.

Yeni elektrikli model IONIQ 3, eylül ayında Türkiye'de iki farklı batarya ve güç seçeneğiyle resmi olarak satışa sunulacak.

Fabrikada kullanılacak NMC batarya hücreleri Macaristan’dan, LFP tipi kısa menzilli bataryalar ise Çin'den tedarik edilecek.