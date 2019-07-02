İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dua eleştirilerine yanıt

24 Haziran'da ikinci kez mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu oldu.

Seçimlerden sonra Başkan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2014’de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." ifadelerini kullanarak fotoğraflarını paylaşmıştı.





"ALLAH'IM BENİ MAHCUP ETME"

Bu paylaşımdan sonra tepkiler alan İBB Başkanı İmamoğlu, "Eğer o ortamı kurumsal bir ortam olarak görüyorlarsa yanlış görüyorlar. Orada ailem ve öz çalışma arkadaşlarım var. Yanlış anlamayın. İş yeri açarsınız, göreve başlarsınız orada dua ederim. İç dünyam. Dua basittir. İnsan inancıyla sığınır yaradanına. Benim duam: Allah'ım beni mahcup etme. Oradaki ortam kişisel bir ortamdır.

Kendi duamı yaparak, Bismillah diyerek kuvvetli maveni bir yola çıkıştır. Onu yerine getirdim. Kurumsal bir dua yapmadık. Herkes saygı duymalıdır. Nerede görev alırsam aynı şeyi yaparım." açıklamasında bulundu.