İBB davasında gerginlik: Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı

Yüzlerce kişinin yer aldığı yolsuzluk çarkı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası görülmeye devam ediyor.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64'üncü günü başladı.

SANIK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

İBB davasının duruşmasında mahkeme heyetinin salona girmesinin ardından Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsüne çıktı.

İmamoğlu, "Ben sorgu vermeye gelmedim. Bazı taleplerimi dile getirmek için kürsüye çıktım. Savunma süreciyle ilgili tespitlerimi dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum" diyerek mahkeme başkanına hitap etti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan duruşmanın ilerleyen dakikalarında Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'na "Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin" dedi

SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme Başkanı, yaşanan gerginliğin hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına hükmetti.

Görevinden uzaklaştırılan İBB eski Başkanı, görevliler eşliğinde salondan çıkarıldı.