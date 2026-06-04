İBB davasında görevli jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı

İBB davası sürüyor...

Dün, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 44. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülmeye devam edildi.

SALONA PASTA GETİRİLDİ

Duruşma öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun doğum günü olması sebebiyle eşi Dilek İmamoğlu tarafından salona pasta getirildi.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı olan bir pankart açıldı ancak bu sırada jandarma müdahale ederek pankarta el koydu.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nda mahkeme salonunda görevli Jandarma personellerinin bir kısmı hakkında idari tahkikat başlattı.

'İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ' DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak gösterilirken, aralarında belediye yetkilileri, iş insanları ve diğer isimlerin bulunduğu 400'den fazla sanık yargılanıyor. Sanıkların bir kısmı tutuklu bulunuyor.

İddianameye göre örgüt, ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, yolsuzluk ve sahte fatura gibi yöntemlerle kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor; İmamoğlu 143 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor ve hakkında örgüt kurma, rüşvet, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla 849 ila 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dava, Mart 2026'da Silivri'de görülmeye başlandı ve 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde onlarca duruşma yapıldı. Dava sanık savunmaları ile devam ediyor.