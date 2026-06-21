İBB Kültür AŞ yöneticisinin kaçırılmasında yeni gözaltılar
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı dün 8'den 10'a yükselmişti.
Bugün 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba akşamı Maltepe'deki evinin önünde kaçırılmıştı.
Karaal, 19 Haziran sabah saatlerinde Tuzla'da bir inşaatta, başında kaçıran kişiler de beklemekteyken bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)