Aydın'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 174 bin lira ceza: Ağabeyim hakim

Türkiye’de uzun yıllardır tartışma konusu olan usulsüz çakar ve siren sistemleri, özellikle kamu görevlilerine ayrılmış yetkilerin kötüye kullanılmasıyla gündeme geliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın kararlı tutumuyla bu tür ihlallere karşı cezalar artırıldı.

USULSÜZ ÇAKARA GEÇİT VERİLMİYOR

Usulsüz çakar takan sivil araçlara uygulanan idari para cezası ilk ihlalde yaklaşık 96 bin TL seviyesindeyken, güncel tutarlar yeniden değerleme oranıyla birlikte 170 bin TL'yi aşabiliyor.

Ehliyete el koyma ve araç trafikten men gibi yaptırımlar da devreye giriyor.

174 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ

Bu bağlamda Aydın'da yaşanan olay, sosyal medyada dikkat çekti.

Gece saatlerinde Efeler ilçesinde bir sürücü, aracına usulsüz çakar takarak dolaşırken polisin dikkatini çekti.

Yapılan kontrolde sürücüye toplam 174 bin TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün stajyer ehliyetli olduğu öğrenildi ve ehliyetine el konuldu.

Olayın daha da dikkat çeken yanı ise sürücünün iddiaları oldu.

'HAKİM' DEDİĞİ AĞABEYİ OLAY YERİNE GELDİ

Sürücünün, "Ağabeyim ağır ceza hakimi." diyerek cezadan kurtulmaya çalıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre, söz konusu 'hakim ağabeyi' de olay yerine gelerek otomobili alıp uzaklaştırdı.