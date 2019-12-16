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İBB'de canlı yayında araç ihalesi

İBB'nin Bakırköy'deki ek hizmet binasında yapılan ihale, İBB TV üzerinden canlı olarak yayınlandı.

DHA | 16.12.2019 - 09:58..
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Büyükşehir belediyelerinde her zaman tartışma konusu olan ihale sistemi Ankara'nın ardından İstanbul'da da değişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleri canlı yayınlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

CANLI YAYINDA İZLEME FIRSATI

İBB, 2020 yılı araç kiralama hizmet alımı ihalesini İBB TV üzerinden canlı yayınladı.

İki firmanın katıldığı ihaleden, eksik belgeler nedeniyle sonuç çıkmadı.

İBB'de canlı yayında araç ihalesi ViDEO

İBB'de canlı yayında araç ihalesi

YENİKAPI'YA DİZİLEN ARAÇLAR

Göreve geldiği günden itibaren belediyede büyük bir israfın oldğunu savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda aracı Yenikapı'ya dizerek "israf var" demişti.

2020 yılı için yeni araçlar kiralamak isteyen İBB, önceki döneme göre daha düşük fiyatlardan anlaşma yapmayı planlıyor.

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