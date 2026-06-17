Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı öldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eleştirileri ile bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov'a Polonya'da silahlı saldırı düzenlendi.

'Semyon Skrepetsky' adıyla da bilinen Kuzovkov, Biala Podlaska kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Lublin Bölge Savcılığı Sözcüsü Marcin Kozak, düzenlediği basın toplantısında Kuzovkov'a beş el ateş edildiğini ve bunlardan birinin kafasına isabet ettiğini belirtti.

BELARUSLU ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak iki Belarus uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını, ancak henüz haklarında suçlama yöneltilmediğini aktaran Kozak, Kuzovkov'un Rus yetkililerin mevcut eylemlerini eleştirdiği sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu doğruladı.

Kuzovkov, 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü'nde Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmiş ve burada Joseph Stalin ile Putin'in ikonik karikatürlerini kullanarak bir protesto gösterisi düzenlemişti.