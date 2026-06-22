Wilfried Singo'nun son durumu ortaya çıktı
Galatasaray'ın sezon başında Monaco’dan 30 milyon euro bonservis karşılığında büyük umutlarla kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcunun ilk tespitlere göre 3 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
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Galatasaray'ın 30.77 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, 2026 Dünya Kupası'ndaki Fildişi Sahili-Almanya maçında talihsiz bir sakatlık geçirmişti.
İlk 11 başladığı maçta iyi bir oyun sergileyen Singo, taç çizgisi kenarında sakatlanmış ve arka adalesini tutmuştu.
OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ
Maça devam edemeyen oyuncu, kenara geldikten sonra gözyaşlarını tutamamıştı.
İlk tespitlere göre Wilfried Singo'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
YAKLAŞIK 3 AY YOK İDDİASI
Dünya Kupası'na iyi bir giriş yapan ve adı transfer iddialarına da karışan 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Galatasaray'da deprem etkisi yarattı.
Bu sezon 3. kez sakatlanan Singo, toplam 94 gün takımını yalnız bırakmış ve 23 maç kaçırmıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi