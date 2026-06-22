Wilfried Singo'nun son durumu ortaya çıktı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Galatasaray'ın 30.77 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, 2026 Dünya Kupası'ndaki Fildişi Sahili-Almanya maçında talihsiz bir sakatlık geçirmişti.

İlk 11 başladığı maçta iyi bir oyun sergileyen Singo, taç çizgisi kenarında sakatlanmış ve arka adalesini tutmuştu.

OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Maça devam edemeyen oyuncu, kenara geldikten sonra gözyaşlarını tutamamıştı.

İlk tespitlere göre Wilfried Singo'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

YAKLAŞIK 3 AY YOK İDDİASI

Dünya Kupası'na iyi bir giriş yapan ve adı transfer iddialarına da karışan 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Galatasaray'da deprem etkisi yarattı.

Bu sezon 3. kez sakatlanan Singo, toplam 94 gün takımını yalnız bırakmış ve 23 maç kaçırmıştı.