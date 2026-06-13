İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile mücadele filosuna ilişkin bilgi verdi

Yaz aylarının gelmesi ile beraber sıcaklıklar arttı.

Türkiye son yıllarda sıcaklıklar ve dikkatsizlikler nedeniyle birçok orman yangını ile karşı karşıya kaldı.

Ancak bu yıl olası yangınlara karşı tedbirler çok önceden alındı.

Selçuk Efes Havalimanı’nda düzenlenen Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında Programı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE ÜLKENİN GELECEĞİNİ KORUMAKTIR"

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Yumaklı, “Orman yangınlarıyla mücadele sadece afetle mücadele değildir, ülkenin geleceğini korumak adına yapılmış çalışmalardır.

Bu mücadeleyi; vatan toprağını koruma, milletimizin ortak mirasına sahip çıkma ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğunu hissederek çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"462 TON SU ATMA KAPASİTESİNE SAHİBİZ"

Orman yangınlarıyla mücadelede temel prensiplerinin yangını çıkmadan önlemek, çıkan yangını hızlıca tespit etmek ve en kısa sürede müdahale etmek olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, “Bugün orman yangınlarına karşı mücadelede hava gücü itibariyle 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracımızla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz.

Bu gücümüzle de 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146’dan 161’e çıkardık. Bu yıl itibarıyla geçtiğimiz yıllara göre kabiliyet ve kapasitemizi artırdık" dedi.

"HAVA ARAÇLARIMIZ EN DOĞRU YERLERDE KONUŞLANDIRILIYOR"

Bakan Yumaklı, hava gücünde yeni uygulamaları devreye aldıklarını belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık hava araçlarımız, yangın risk haritaları, meteorolojik veriler, dijital sistemler ve merkez koordinasyonla en doğru yerde konuşlandırılıyor.



Riskin arttığı bölgelerde, hava araçlarımızı dinamik olarak konuşlanmasına dair, ihtiyaç duyulan alanlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlıyoruz.



Bu yıl ilave edilen 11 yeni konuşlanma noktası oluşturduk. Hava araçlarımızın, yangınlara bu vesileyle daha etkili ve daha hızlı müdahale etmesini hedefliyoruz.”

"BU YIL KARA GÜCÜNÜ DE ÖNEMLİ ORANDA ARTIRDIK"

Çok hafif sınıf helikopterlerinin de yangının ilk dakikalarında kendilerine yakın mesafede bildirilen yerlere hızlı müdahale sağlayabildiğini belirten Bakan Yumaklı, “Hava araçlarımızın tamamı yakın su kaynakları, risk haritaları, dinamik konuşlandırma ve canlı görüntüleme sistemleriyle birlikte daha verimli yönetilmesi adına hazır durumda. Bu yıl kara gücünü de önemli ölçüde arttırdık.

5 bin 339 idi, 5 bin 550’ye çıktı. Arazöz sayımızı bin 766’dan bin 930’a, ilk müdahale aracı sayımızı 2 bin 742’den 2 bin 751’e, iş makinesi sayımızı ise 831’den 868’e yükselttik.

Mevcut yangın havuz ve göletlerimize ilave olarak bu yıl 55 yeni yangın havuzu ve gölet ekleyerek yangınla mücadeledeki gücümüzü artırdık. Böylece bütün Türkiye’de 4 bin 852 yangın havuz ve gölete ulaştık" dedi.

"TÜRKİYE YANGINLA MÜCADELE VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNDE DÜNYADA OTORİTE"

Türkiye’nin yangınla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde dünyada bir otorite olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

“Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın yanında teknolojinin tecrübeyle birleşimi anlamında önemli bir husus. İnsansız hava araçları sayesinde ormanların bütün halinde gece-gündüz 7 gün 24 saat izlenebiliyor, dumanın erken görülüyor, yangın riskini daha hızlı değerlendiriyor, ekiplerimizi sahaya hızlıca müdahil olması en büyük gücümüz.



Sadece gözle değil; yapay zekayla birlikte karar destek sistemlerine aktarılıp değerlendirilmesi son derece önemli. 2026 yılında yapay zeka destekli yangın risk haritalarımızı kullanıma aldık. Bu haritalar; sıcaklık, rüzgar, topoğrafya, yanıcı madde tipi ve kuraklık gibi birçok parametreyi içinde barındırıyor. Yangın riskini 7 gün önceden tahmin edebilecek şekilde çalışıyor.”

ORMAN YOLLARI NAVİGASYON SİSTEMİNE AKTARILDI

Bakan Yumaklı, 2021 yılından bu yana kullandıkları Yangın Yönetim Yazılımı'nı güncellediklerini de dile getirdi.

Arazözlere sıcaklık, nem ve rüzgar ölçen sensörler takıldığını belirten Bakan Yumaklı, orman yollarının da navigasyon sistemine aktarıldığını belirtti.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU

Yangınla mücadelede insan kaynağı gücünün her geçen yıl arttığını aktaran Bakan Yumaklı, görev alan personel sayısının bu yıl 3 bin kişi artarak 28 bin kişiye ulaştığını, 132 bin olan gönüllü sayısının da 138 bini olduğunu belirtti.

Geçen yıl yangınların yüzde 91’inin insan kaynaklı çıktığını vurgulayan Bakan Yumaklı, “Hava sıcaklıklarının arttığı ve artmaya devam edeceği bu günlerde dışarıda herhangi bir ateş yakılmaması gerekiyor. İzmarit atmamalı, anız yakmamalıyız. Riskli davranışlardan uzak durulmalı.

Kıvılcım çıkaracak herhangi bir şey devasa orman yangınlarına, ekosistem, yerleşim yerleri ve zümrüt yeşili ne varsa yok edeceğini unutmamak lazım. Şüpheli bir duman gördüğümüzde, hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirelim" dedi.