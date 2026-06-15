İbrahim Yumaklı'dan yangın uyarısı: Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulunarak orman yangınlarına karşı uyardı.

Yumaklı, uyarıda "Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

"ALEV ÇIKMASINA SEBEP OLABİLECEK TÜM FAALİYETLERDEN UZAK DURALIM"

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ormanlarımızı korumak için 28 bin personelimiz, 138 bin gönüllümüz, hava ve kara filomuzla 7/24 görev başındayız. Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."