İç Anadolu'nun en yüksek cam terasında korku ve heyecan

Sivas’ın Divriği ilçesinde yer alan ve 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek cam seyir terası olan yapı, ziyaretçilerine hem eşsiz bir manzara hem de adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Çaltı Çayı üzerine hâkim noktada konumlanan teras, yükseklik korkusunu test etmek isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Açıldığı günden bu yana binlerce kişiyi ağırlayan cam teras, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

243 METRE YÜKSEKLİKTE ADRENALİN DENEYİMİ

Divriği Cam Seyir Terası, bulunduğu konum itibarıyla ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim sunuyor. Yerden yüzlerce metre yüksekte yer alan cam zemin üzerinde yürüyen vatandaşlar, hem manzaranın keyfini çıkarıyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor.

Çaltı Çayı’na hâkim noktadan izlenen doğal güzellikler, terası sadece bir seyir noktası değil aynı zamanda turistik bir cazibe merkezi haline getiriyor.

“AŞAĞIYA BAKAMIYORUM”

Yükseklik korkusunu yenmek için terası ziyaret eden vatandaşlar, yaşadıkları deneyimi hem korkutucu hem de etkileyici olarak tanımlıyor.

Ziyaretçilerden Makbule Cellat, ilk kez bu kadar yüksek bir noktaya çıktığını belirterek, “Çok heyecanlandım. Korkumu biraz yendim ama hâlâ aşağıya bakamıyorum. Çok değişik bir duygu” ifadelerini kullandı.

DOĞA VE TARİH TUTKUNLARININ İLGİ ODAĞI

Divriği Cam Seyir Terası, yalnızca adrenalin arayanları değil aynı zamanda bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini görmek isteyen ziyaretçileri de kendine çekiyor. Bölgeye gelen turistler, hem manzaranın hem de yapının sunduğu deneyimin etkileyici olduğunu belirtiyor.

KORKUYU HEYECANA DÖNÜŞTÜREN NOKTA

Yüksekliği nedeniyle bazı ziyaretçiler için zorlu bir deneyim sunan teras, aynı zamanda cesaretini sınamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, cam zemin üzerinde yürürken hem heyecan hem de korkuyu aynı anda yaşıyor.

Divriği Cam Seyir Terası, İç Anadolu’nun en dikkat çeken turizm noktalarından biri olarak ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.