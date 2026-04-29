1 Mayıs 2026 toplu taşıma ücretsiz mi: Otobüs, metro, marmaray…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi.

Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray gibi hatlarda ücretsiz uygulamanın geçerli olup olmayacağını merak ediyor.

Geçmiş yıllarda hayata geçirilen ücretsiz ulaşım kararlarının ardından, 2026 yılı için alınacak resmi karar yakından takip ediliyor.

Peki, 1 Mayıs Cuma günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl benzer uygulamaların hayata geçirilmesi nedeniyle vatandaşlar bu yıl da ücretsiz ulaşım kararı beklerken, konuya ilişkin resmi düzenleme henüz yayımlanmadı.

Geçtiğimiz yıl alınan kararla birlikte Marmaray, İZBAN ve Başkentray gibi önemli hatların yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı’nda ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmıştı. 2026 yılı için de benzer bir kararın alınıp alınmayacağı merakla beklenirken, gözler Resmi Gazete’de yayımlanacak açıklamaya çevrildi.