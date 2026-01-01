1 Ocak’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşı günü çalışma saatleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın ilk gününde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar eczanelerin yılbaşı çalışma düzenini merak ediyor.

1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu ve bazı özel işletmeler faaliyetlerine ara verdi.

Eczanelerin açık olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı kapalı mı?

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak’ın resmî tatil olması sebebiyle kamu kurumlarıyla birlikte birçok sağlık kuruluşu da kapalı olacak.

Bu kapsamda hastaneler ve aile sağlığı merkezleri rutin hizmet vermeyecek, eczaneler de normal mesai düzenine ara verecek.

Ancak ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczane uygulaması devrede olacak.

Nöbetçi eczane sorgulama için tıklayınız