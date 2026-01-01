Akaryakıtta yeni yıl zammı: 1 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları

- 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, akaryakıt fiyatlarını artırdı.
- Benzin ve motorin litre fiyatlarına sırasıyla 1,32 TL ve 1,42 TL zam yapıldı.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de zamlı fiyatlar tabelalara yansıdı.
Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarında beklenen artış yürürlüğe girdi.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki oynak seyir ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, 1 Ocak itibarıyla uygulamaya giren ÖTV artışı da fiyatlara doğrudan yansıdı.
Yapılan düzenleme kapsamında benzin ve motorin fiyatlarında litre başına zam geldi.
Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 1 lira 42 kuruş yükseldi.
Söz konusu artışlar, yeni yılın ilk saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıdı.
İşte 1 Ocak zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İSTANBUL
Benzin: 53,15 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 29,03 TL
ANKARA
Benzin: 53,97 TL
Motorin: 55,43 TL
LPG: 28,92 TL
İZMİR
Benzin: 54,30 TL
Motorin: 55,76 TL
LPG: 28,85 TL