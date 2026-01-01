Valilik açıkladı, tatil uzadı: Yarın (2 Ocak) eğitime ara verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji kaynaklarından alınan son bilgilere göre Gümüşhane il merkezinde 2 Ocak Cuma günü kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağı, bu durumun ise don ve buzlanma riskini beraberinde getireceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle kent merkezindeki bazı güzergâhlarda ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi başta olmak üzere eğimli ve yoğun kullanılan yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

2 OCAK’TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü il merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile birlikte, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ve resmi-özel kreşlerde eğitim faaliyetleri durdurulacak.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan bazı personel grupları için de idari izin uygulaması devreye alındı. Hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula devam eden kadın personel, 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.