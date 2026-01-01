Bakanlık’tan bebek kıyafeti için uyarı: Acil olarak toplatılıyor Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, güvensiz olduğu tespit edilen bir çocuk kıyafeti için piyasadan toplatma kararı alındı.