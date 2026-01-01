Abone ol: Google News

Bakanlık’tan bebek kıyafeti için uyarı: Acil olarak toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, güvensiz olduğu tespit edilen bir çocuk kıyafeti için piyasadan toplatma kararı alındı.

Kübra Kireççi Kübra Kireççi
Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 12:07
  • Ticaret Bakanlığı, güvensiz bulunan bir çocuk kıyafeti için toplatma kararı aldı.
  • Çilek Bebe markasına ait elbise, boğulma riski oluşturduğu için satıştan kaldırıldı.
  • Ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurularak toplatılıyor.

Tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Ticaret Bakanlığı, denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda sağlık açısından risk taşıdığı tespit edilen ürünleri, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Son denetimlerde bir bebek kıyafetinin güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Tüketici güvenliğine yönelik denetimler kapsamında Çilek Bebe markasına ait bir kız çocuk elbisesinin boğulma riski oluşturabilecek unsurlar içerdiği tespit edildi.

Yetkili kurumlar tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu elbisenin satışı yasaklandı ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

