10 saniyelik zeka testi: 5 gizli kitabı bulan testi geçiyor

Gözlerimizin gördüğü her şey sandığımız kadar gerçek değil.

Uzmanlara göre beynimiz ve gözlerimiz, var olmayan şeylere inanma konusunda son derece kolay kandırılabiliyor. İşte tam da bu noktada görsel illüzyon bulmacaları devreye giriyor.

Yapılan araştırmalar, bu tür bulmacaların düzenli olarak çözülmesinin yaratıcılığı artırdığı, dikkati güçlendirdiği ve özellikle ileri yaşlarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Peki siz görsel zekanıza ne kadar güveniyorsunuz? Bu görsel illüzyon testleriyle kendinizi ölçebilirsiniz.

Yukarıda görselde bir ormanda piknik yapan bir çift yer alıyor.

Resimde toplam 5 adet kitap gizli. Göreviniz gizli kitapları 10 saniye içinde bulmak.

Dikkatlice bakın, kitaplar resmin bir yerinde gizli.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik.