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    Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 03:55
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    Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk ordusu terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlarla, teröristlere göz açtırmıyor. Mardin'de de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

    3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

    Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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