Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildi.
- İHA
- 23.11.2020 - 03:55
Türk ordusu terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlarla, teröristlere göz açtırmıyor. Mardin'de de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.