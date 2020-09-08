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    11 orman yangınından 10'u kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unun kontrol altına alındığını açıkladı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 22:24
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    11 orman yangınından 10'u kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    DENİZLİ VE HATAY'DA YANGINLAR

    Bir kıvılcım ile geleceği yakmayın uyarısı yapan Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, #Denizli ve #Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

    11 orman yangınından 10 u kontrol altına alındı #1

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