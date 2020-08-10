Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye'nin kimsenin meşru çıkarında gözü yoktur

Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.

Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım.

Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız."







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