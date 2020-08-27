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    Yeni atamalar Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
    • AA
    • 27.08.2020 - 06:19
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    Yeni atamalar Resmi Gazete'de

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

    Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.

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