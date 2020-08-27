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Yeni atamalar Resmi Gazete'de

Yeni atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.