13 Şubat 2026 cuma hutbesi yayımlandı! Bu haftaki hutbe metni...

Cuma namazı öncesinde cemaatle paylaşılan hutbe, Müminler için önemli mesajlar taşıyor.

Ramazan-ı Şerif öncesi son cuma namazını kılacak olan İslam alemi, aynı zamanda hutbe metnini de araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Şubat 2026 Cuma hutbesini yayımladı.

İşte, bugünkü hutbe konusu ve tam metni...

RAMAZAN İKLİMİ

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı şerifin gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki Perşembe günü bu kutlu ayın ilk gününü idrak edeceğiz.

Ramazan-ı şerif, bize Kur’an-ı Kerim’le gelir. Yüce Rabbimizin buyurduğu üzere: “Ramazan; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” Evet, hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim yolumuzu aydınlatır. Gönüllerimize şifa, dertlerimize deva olur. Kur’an bizi şereflendirir, kötülüklerden korur. Ahlakıyla bizi süsler, cömertliğiyle bize ikramda bulunur, şefaatiyle bizi cennete dâhil eder.

Aziz Müminler!

Ramazan-ı şerif, bize oruçla gelir. Oruç; bedenimize sıhhat, ruhumuza sekinet, hanelerimize huzur getirir. Bizi terbiye eder, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına yaklaştırır. Kalplerimizi günah kirlerinden arındırır ve bizi takvaya ulaştırır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz.”

Değerli Müslümanlar!

Ramazan-ı şerif, bize rahmetle gelir. Birlik, beraberlik ve kardeşliği; yardımlaşma ve dayanışmayı hatırlatır. Ramazan; yetimiyle öksüzüyle, zenginiyle fakiriyle; genciyle yaşlısıyla ve çocuğuyla bizleri ümmet kılar. Bizleri akrabalarımızla, komşularımızla ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle hemhâl eyler. Aramızdaki sevgi ve dostluğun pekişmesine vesile olur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurur: “Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.”

Kıymetli Müminler!

Ramazan-ı şerif, bize bereketle gelir. Günahların bağışlandığı sahurla, teheccüdle seherlerimiz nurlanır. Gün boyunca okunan mukabelelerle gönüllerimiz huzura erer. Ülfet ve muhabbetin kaynağı iftar sofralarıyla evlerimiz; ailemizle birlikte coşkuyla eda ettiğimiz teravih namazlarıyla camilerimiz şenlenir. Alın teriyle elde ettiğimiz helal kazançlardan verilen sadaka, fitre ve zekâtlar kardeşliğimizi pekiştirir.

Aziz Müslümanlar!

Recep ve Şaban ayı; Regâibiyle, Miraç’ıyla, Berat’ıyla bizleri nasıl Ramazan-ı şerife hazırladıysa, bizler de evlerimizi, işyerlerimizi, camilerimizi ve sokaklarımızı Ramazan-ı şerife hazırlayalım. İyilik kapılarımızı sonuna kadar açalım, gönüllerimizi birbirine yaklaştıralım.

Kur’an’ın ilahî mesajlarını hayatımıza yansıtalım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin hikmetlerini kuşanalım.

Bu vesileyle şimdiden Ramazan-ı şerifimizi tebrik ediyoruz.

Hutbemizi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifiyle bitiriyoruz:

“Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır...”

1 Bakara, 2/185.

2 Bakara, 2/183.

3 Tirmizî, Birr ve Sıla, 24.

4 Nesâî, Sıyâm, 5.