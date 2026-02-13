Hatay'da evinde kilitli kalan yaşlı kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay Kırıkhan ilçesi, yürekleri ısıtan bir olaya sahne oldu.

Evinde kilitli kalan 80 yaşındaki Rafide Akgilli'yi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Evde mahsur kalan yaşlı kadının durumu üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, titiz çalışmayla kapıyı kontrollü şekilde açarak kadına ulaştı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Akgilli ve itfaiye ekipleri arasında geçen sohbet ise yürekleri ısıttı.

''SEN BİZE DUA ET YETER''

Kendini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek 'Benim size borcum ne?' diyerek soran Akgilli, itfaiye personelinden 'Sen bize dua et yeter' yanıtını aldı.

Aldığı cevap karşısında mutlu olan Akgilli, itfaiye personelini alnından öptü.