TOKİ Balıkesir kura çekimi 2026: 7 bin 548 konut kura çekimi CANLI İZLE

- TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir'de yapılacak konutlar için kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.
- Binlerce başvuru sahibi canlı yayında yapılacak çekilişi merakla bekliyor.
- Hak sahipliği bilgileri TOKİ'nin resmi kanalları ve e-devlet üzerinden erişilebilir olacak.
TOKİ’nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir’de büyük bir bekleyiş yaşanıyor.
Aylar süren başvuru sürecinin ardından, binlerce vatandaş şimdi kura çekimine odaklandı.
Balıkesir’de ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan adaylar, kura çekiminin saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.
İşte noter huzurunda yapılacak kura çekimine ilişkin detaylar…
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
TOKİ’nin resmi duyurusuna göre, kent genelinde inşa edilecek konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yapılacak çekilişle, başvurusu onaylanan adaylar arasından ev sahibi olmaya hak kazanan isimler belirlenecek.
Kura sonuçlarının ardından vatandaşlar, hak sahipliği bilgilerine TOKİ’nin resmi kanalları ve e-devlet üzerinden ulaşabilecek.
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE