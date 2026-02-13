TOKİ Balıkesir kura çekimi 2026: 7 bin 548 konut kura çekimi CANLI İZLE TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir’de inşa edilecek konutlar için geri sayım başladı. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce vatandaş, kura çekiminin detaylarını merak ediyor. Peki, TOKİ Balıkesir kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?