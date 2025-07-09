14 Temmuz yarım gün mü? 14 Temmuz 2025 hangi güne denk geliyor?

Her yıl 15 Temmuz'da Demokrasi ve Millî Birlik Günü anılıyor.

2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" ilan edilen 15 Temmuz, 29 Ekim 2016'da yayımlanan Resmi Gazete kararıyla resmi tatiller arasında yerini aldı.

Bu yıl 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor. Bu durum hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Vatandaşlar, “14 Temmuz Pazartesi günü yarım gün mü, tam gün mü çalışılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün salı gününe denk gelmesiyle birlikte, tatil planı yapan vatandaşların gözü bir gün öncesine çevrildi.

“14 Temmuz Pazartesi yarım gün mü?” sorusu kamu ve özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor.

Ancak 14 Temmuz 2025 tarihinde herhangi bir yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu nedenle pazartesi günü tüm kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve iş yerleri normal mesai düzeniyle çalışmaya devam edecek.