Ülke genelinde yağmur etkisini sürdürüyor: Batıda sıcaklık düşüşte

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışlı hava özellikle doğu ve güney kesimlerde etkili olurken, batı bölgelerinde daha az yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, yer yer 1-3 derece altında seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri seviyesinde.

YAĞMURLU HAVANIN HAKİMİYETİ DEVAM EDİYOR

Cuma günü yağışlı havanın doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmurlu hava öngörülüyor.

Batı kesimlerde parçalı bulutlu havanın artacağı, bazı iç bölgelerde ise güneşli bir gökyüzü görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda hafif bir artış kaydedileceği, özellikle batı ve güneyde mevsim normallerine yaklaşacağı değerlendiriliyor.

Karadeniz kıyıları ile doğu illerinde sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

BATIDA SICAKLIK DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Cumartesi günü yağışlı havanın batıdan doğuya yayılması bekleniyor.

Özellikle Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Doğu bölgelerinde karla karışık yağmur yükseklerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde biraz düşüş göstereceği, doğuda aynı seviyelerde kalacağı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE YAĞMURA DOYUYOR

Pazar günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bazı bölümlerinde ve güneyde sağanak yağış öngörülüyor.

Batı bölgelerinde ise yağmurun etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin hafif altında kalacağı değerlendiriliyor.

DOĞUDA YER YER SAĞANAK DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü yağışların hafiflemesi ancak ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olması bekleniyor.

Özellikle kuzeydoğu ve doğu kesimlerde yer yer sağanak yağışın devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor, genel olarak mevsim normalleri civarı veya hafif altında seyredeceği değerlendiriliyor.

