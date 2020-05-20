14 yaş altı çocuklar ikinci kez sokağa çıktı

14 yaş altı çocuklar ikinci kez sokağa çıktı

0-14 yaş altı çocuklara verilen 4 saatlik izinle beraber çocuklar, aileleriyle parklara sokaklara koştu.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında, 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kısıtlı sürede sokağa çıkmasına 2. kez izin verilmişti.

Bugün de 0-14 yaş arası çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile bir kez daha sokağa çıktı.

PARKLAR YENİDEN ŞENLENDİ

Kimi arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara ve sahillere koşarken; birçok yerde yeniden sokaklar, sahiller, parklar çocuk sesleriyle şenlendi.

Ailelerini parklara, sahillere getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, oyuncaklarıyla oynadı.

Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları da kaydetti.

14 yaş altı çocuklar ikinci kez sokağa çıktı FOTO GALERİ