Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku: Denizkurdu-2/2024 tatbikatı Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekât eğitim faaliyetleri kapsamında 7-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmaris Aksaz deniz üssünde gerçekleşiyor.

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İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris’te icra edilmeye başladı.

Denizkurdu-2 icraatları kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.

Çok tehditli ortamda harekât eğitimleri

6 Mayıs’ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı yapılan tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan birlikler de katılım sağlıyor.

Bu kapsamda, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekât eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs’ta ise Aksaz’da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra edilecek.

15 bin personel görev alıyor

Toplam 15 bin personelin görev aldığı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi iştirak edecek. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren “Marlin İDA” ile 6 kamikaze “Albatros İDA” da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak.

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)