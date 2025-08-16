15 saniyelik zeka testi: Resimdeki gizli meyveyi bulun…

Hiç beyninizin sizi kandırdığını hissettiniz mi?

Görsel yanılsamalar, bilgi eksikliğinde beynimizin boşlukları varsayımlarla doldurması sonucu oluşan aldatıcı görüntülerdir.

Araştırmacılar, bu illüzyonları kullanarak görsel sistemimizin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu optik illüzyonda, bir ahırda duran keçi ve horozun arasında gizlenmiş bir meyve var. İnsanların yüzde 99’u bu meyveyi fark edemiyor.

Peki siz gizli meyveyi bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki görselde bir keçi ve bir horozun olduğu barınak yer alıyor.

Ancak bu barınakta bir meyve gizli. Göreviniz gizli meyveyi 15 saniye içinde bulmak.

Ayrıntılara odaklanın, bir meyveye benzeyebilecek şekiller, renkler ve desenler arayın.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: