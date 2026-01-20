Batman'da akaryakıt tankerinin freni boşaldı: 8 araç kullanılamaz hale geldi

- Batman'da freni boşalan akaryakıt tankeri, park halindeki 8 araca çarparak onları kullanılamaz hale getirdi.
- Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, tankerin kontrolsüz geri hareketi ve araçların hasar alması kaydedildi.
- Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Feci kaza Batman'da meydana geldi.
Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalan akaryakıt tankeri, kontrolsüz şekilde geri geri hareket etmeye başladı.
8 ARACA ÇARPTI
Tanker, park halindeki araçların arasına dalarak 8 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.
OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde, freni boşalan tankerin geri gelerek önüne çıkan araçları biçtiği anlar net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde, tanker sürücüsünün aracı durdurmakta güçlük çektiği ve kısa sürede büyük hasarın oluştuğu dikkat çekti.
Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önlerken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.