18 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 575 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 18.06.2021 - 19:28
- Güncelleme : 18.06.2021 - 19:51
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 575
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 497 semptomlu hasta belirlendi.
59 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 427 kişi sağlığına kavuşurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 71 oldu.