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    18 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 575 kişi yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.06.2021 - 19:28
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 19:51
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    18 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 575

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 497 semptomlu hasta belirlendi.

    59 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 427 kişi sağlığına kavuşurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 71 oldu.

    18 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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