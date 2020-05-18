Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.

Bir taraftan koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, diğer taraftan uluslararası temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PUTİN İLE KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ

Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı iş birliği ve salgın sonrası atılacak adımlar masadaydı.

İki lider, ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.