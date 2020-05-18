Dolar
6.8854
-0.2303%
Euro
7.4726
0.1944%
Altın
1737.84
-0.2662%
Borsa
101761.13
1.9976%
G. Altın
383.715
-0.8398%
Bitcoin
66492.1
3.9713%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.
    • AA
    • 18.05.2020 - 16:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Bir taraftan koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, diğer taraftan uluslararası temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    PUTİN İLE KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ

    Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı iş birliği ve salgın sonrası atılacak adımlar masadaydı.

    İki lider, ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.

    Görüş Bildir