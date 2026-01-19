19 Ocak 2026 Şişli, Osmanbey ve Taksim kapatıldı: İşte sebebi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli'de silahla vurularak öldürülmesinin üzerinden 19 yıl geçti.

Her yıl düzenlenen anma töreni kapsamında; İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Şişli, Osmanbey ve Taksim için uyarı geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek olan anma programları kapsamında bazı ana arterlerin ve bağlantı yollarının trafiğe kapatılacağını duyurdu.

19 Ocak saat 11.00 itibarıyla başlayacak kısıtlamalar nedeniyle sürücülerin alternatif rotaları kullanması isteniyor.

19 OCAK 2026 KAPATILAN YOLLAR

, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.