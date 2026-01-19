TOKİ Şanlıurfa kura çekimi CANLI İZLE: Kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa’da sosyal konut heyecanı başlıyor.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 13 bin 790 konut için kura çekimi bugün gerçekleşecek.

Kura, şehir merkezindeki Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri ile Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde hak sahiplerini belirleyecek.

Peki, TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat kaçta başlayacak? Nereden izlenecek? Can yayın bilgileri…

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Şanlıurfa’daki hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 19 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak.

Kura, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda saat 11:00’de başlayacak.

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ sosyal konut projelerinde başvuru sonuçları, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından ilan ediliyor.

Asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki farklı platform üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

Bunlardan ilki TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr), bir diğer seçenek e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr).

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak, hangi konut için hak sahibi olduklarını veya yedek listede yer alıp almadıklarını hızlı bir şekilde öğrenebilecek.