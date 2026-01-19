Gıdada yeni dönem başlıyor! 1 Mart’a kadar süre verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinde yeni bir adım atarak Türk Gıda Kodeksi’nde kapsamlı bir güncelleme yaptı.

18 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile, gıda katkı maddelerinin sahip olması gereken teknik standartlar yeniden belirlendi.

Yeni düzenleme, üreticilere uygulamada yol gösterici olurken, tüketicilerin sağlığını korumayı da hedefliyor.

Üreticilere 2026 yılı Mart ayına kadar uyum sağlama süresi tanındı.

ÜRETİCİYE 1 MART 2026’YA KADAR SÜRE

Yeni standartlara geçiş sürecinde gıda işletmelerinin mağdur olmaması için 1 Mart 2026 tarihine kadar kademeli bir geçiş takvimi belirlendi.

Bu süre zarfında işletmeler, üretim süreçlerini yeni kurallara uygun hale getirmekle yükümlü olacak.

Bakanlık yetkilileri, geçiş süreci tamamlanana kadar mevcut kuralların geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

ESKİ ÜRÜNLER RAFLARDAN TOPLATILMAYACAK

Vatandaşlar ve esnafın merak ettiği “Mevcut ürünler ne olacak?” sorusuna yönetmelik net yanıt verdi.

1 Mart 2026 tarihinden önce üretilip piyasaya sürülmüş gıdalar, raf ömürleri bitene kadar satışta kalabilecek.

GÜNCEL LİSTELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yönetmelik kapsamında, gıda katkı maddelerinin kimyasal ve teknik özelliklerini içeren listeler tamamen güncellendi. Yeni kuralların denetimi ve uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olacak.

