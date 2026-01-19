Amasya’da su kanalına düşen karaca, avcıların çabasıyla kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yenidere köyü yakınlarında, sürek avı için bölgede bulunan avcılar, hidroelektrik santraline su taşıyan ve etrafı tellerle çevrili kanala düşen karacayı fark etti.

TELLER KESİLDİ, ÇIKIŞ YOLU AÇILDI

Avcılar, kanalın kenarında panik içinde koşan karacanın suya düşmesinin ardından hemen harekete geçti. Hayvanı daha fazla strese sokmadan kurtarmak için tellerin bir bölümünü kesen ekip, karacayı açılan alana doğru yönlendirdi.

DOĞAYA KOŞARAK DÖNDÜ

Teller arasından çıkmayı başaran karaca, herhangi bir yara almadan hızla ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu. Kurtarma anları, çevrede bulunanlar tarafından dikkatle takip edildi.

"YARIM SAATLİK BİR MÜCADELEYDİ"

Kurtarma çalışmasının yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirten avcılardan Zihni Koç, “Karacayı kurtardıktan sonra kestiğimiz teli eski haline getirip sabitledik. Eğer bu yöntem işe yaramasaydı, suya girerek çıkarmayı da planlıyorduk.” ifadelerini kullandı.