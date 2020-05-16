Cumhurbaşkanı Erdoğan, besmeleyi çekti ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne son blok dua edilerek konuldu. Mega proje 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirilen mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü için düzenlenen törene video konferans yoluyla katıldı.

Ulaştırma, ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği bilgilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı.

Ardından köprünün kulesine son blok yerleştirildi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Allah nazardan saklasın, rabbim kaza ve belalardan muhafaza etsin inşallah" diye dua etti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru İZLE

HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum.

FERİBOTLA 1,5 SAAT SÜREN BOĞAZ YOLCULUĞU 6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir. Feribotla 1.5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak.

Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Havayolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik.

Pek çok devam eden havayolu, demiryolu projemiz var. Ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapımız en önemli avantajımız olacaktır. Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk.

VEFA GRUBU'NA YÖNELİK SALDIRILAR

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Yardım götüren vefa grubuna PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Vefa grubu üyesiyle bir vatandaşımız şehit oldu. İki şehidimize de rahmet diliyorum.

Yüreğir kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Vatandaşlara yardım dağıtılırken bu saldırı gerçekleşti. Saldırıda bulunan güruhun CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşıldı."