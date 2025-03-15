2 aylık bebek fenalaştı, uçak Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı

DHA
İstanbul-Bağdat seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçakta, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebek fenalaştı.
Bebeğin fenalaşması nedeniyle uçak gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.
BEBEĞİN DURUMU İYİ
Bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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