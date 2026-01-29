2. dönem takvimi: 2026 Sömestr tatili uzatıldı mı? 2 Şubat'ta okullar açılacak mı, tatil mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

16 Ocak'tan itibaren sömestr tatilinde olan öğrenciler, okul sıralarına dönmeyi bekliyor.

15 günlük sömestr tatili akabinde okullarda 2. dönem başlayacak ve ara tatile kadar maraton sürecek.

Öğrenciler ve veliler, okullar ne zaman açılacak sorusuna yoğunlukla yanıt arıyor.

Özellikle hava muhalefeti iddiaları nedeniyle okulların açılış tarihi net olarak merak ediliyor. Bu kapsamda, " 2 Şubat'ta okullar açılacak mı", "Sömestr tatili uzatıldı mı" gibi sorular gündemde.

Peki; okullar ne zaman açılacak?m İşte, 2026 sömestr bitiş tarihi...

SÖMESTR TATİLİ UZATILDI MI 2026

Son dönemde sosyal medyada yer alan "Okullar tatil edildi", "Sömestr tatil uzatıldı" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

15 günlük sömestr tatilinin uzatılmasına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu tarz bir kararı gündemde yok.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

Takvime göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.