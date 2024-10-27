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AA

Adana ve Hatay’da akşam saatlerinde gökyüzünde sıra dışı bir olay yaşandı.

Vatandaşlar, gökyüzünde hızla hareket eden ve etrafa parlak ışık saçan bir cisim fark etti.

PARLAK CİSMİN GEÇİŞİ VATANDAŞLARDA HEYECAN YARATTI

Çoğu kişi, gök taşı olduğu düşünülen bu parlak cismin geçişine tanıklık ederken, heyecan ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Olaya şahit olan vatandaşlar, cismi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.