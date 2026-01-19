Sivas–Malatya kara yolunda ulaşım durduruldu

- Sivas’ta şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas–Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı.
- Güvenlik amacıyla Ulaş ilçesi girişinde araç geçişine izin verilmiyor.
- Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde şiddetli tipiye dönüştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte Sivas–Malatya kara yolunda ulaşım aksadı.
ARAÇLAR ULAŞ GİRİŞİNDE DURDURULUYOR
Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri, güvenlik amacıyla Ulaş ilçesi girişinde önlem alarak araç geçişine izin vermiyor. Sürücüler yolun açılmasını bekliyor.
YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karayolları ekipleri, kapanan güzergâhın yeniden trafiğe açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları ve uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.