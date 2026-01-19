SGK prim ve ödenek tutarları 2026: Emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, GSS primi ne kadar oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2026 yılına ilişkin prim ve ödenek düzenlemesi, sosyal güvenlikten yararlanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni yıl öncesinde yapılan güncellemeyle birlikte emzirme ve cenaze ödeneklerinden genel sağlık sigortası primlerine, geçici iş göremezlik ödeneğinden diğer sosyal destek kalemlerine kadar birçok başlıkta uygulanacak yeni tutarlar netlik kazandı.

Açıklanan rakamlar 2026 yılı boyunca geçerli olacak.

Peki, emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, GSS primi ve iş görememezlik ödeneği ne kadar oldu?

2026 SGK PRİM VE ÖDENEK TUTARLARI

2026 yılı için geçerli olacak prim ve ödenek tutarları şu şekilde:

-Emzirme Ödeneği: 1.621 TL

-İş Göremezlik Ödeneği (Asgari Tutarlar): Yatarak tedavi: 550,50 TL, Ayakta tedavi: 734,00 TL

-Cenaze Ödeneği: 6.398,00 TL

-Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Aylık: 1.981,80 TL