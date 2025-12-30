2 Ocak Cuma tatil mi? Yılbaşı tatili uzayacak mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan 2 Ocak Cuma gününün tatil olup olmadığını merak etmeye başladı.

1 Ocak yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek daha uzun bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, “2 Ocak tatil mi, okullar tatil mi, kamu kurumları açık mı?” sorularına yanıt arıyor.

Yılbaşı tatilinin uzayıp uzamayacağı konusu, seyahat planı yapanlardan öğrencilerin ders programına kadar pek çok başlığı doğrudan etkiliyor.

Peki, 2 Ocak tatil mi, yılbaşı tatili uzayacak mı?

2 OCAK CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

Yılbaşı tatiline ilişkin merak edilen konular netlik kazandı. 2 Ocak Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak tarihiyle sınırlı kalıyor.

Buna göre 2 Ocak Cuma günü okullar eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecek, kamu kurum ve kuruluşlarında ise normal mesai düzeni uygulanacak.