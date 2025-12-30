Ordu’da fırtınayla beraber dalga boyu 5 metreye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu'da fırtına alarmı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentte, sabah erken saatlerde fırtına etkili oldu.

Saatte hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizde, 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde kıyıya yakın olan bazı evlerin duvar, çatı ve bahçeleri hasar gördü. Evlerin bahçelerinde su birikintisi oluştu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, çalışma başlattı.

Altınordu ilçesi Melet Irmağı'ndaki balıkçı barınağı da fırtınadan etkilendi.

Balıkçı barınağındaki bir iskele kullanılamaz hale gelirken, 8 metrelik bir balıkçı teknesi parçalanarak battı.

"DALGALAR EVİ TİTRETTİ"

Fırtınayla oluşan dalgaların evlerini titrettiğini belirten Tugay Gürsoy, "Dalgalar deniz üzerinden yükselerek kıyıya vurdu ve buradaki bazı evler zarar gördü.

Evlerimizin bahçelerinde deniz suyu birikti. Biraz kendi çabalarımızla ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla temizliyoruz." dedi.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Kentteki son yılların en büyük fırtınası olduğunu ve balıkçı barınağının zarar gördüğünü belirten Enis Erarslan, "Burada bir arkadaşımızın 8 metre uzunluğundaki teknesi, fırtına nedeniyle battı. Balıkçı ağları ve bir iskele de kullanılamaz hale geldi. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Fırtınanın, kent genelinde yarın öğle saatlerine kadar devam edebileceği belirtildi.