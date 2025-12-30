İzmir TOKİ kura takvimi: TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 21 bin 20 konut...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ'nin "yüzyılın konut projesi" olarak adlandırılan 500 bin sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuraların 29 Aralık- 27 Şubat tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Adıyaman'da başlayan kura çekimi, sürece dair takvimi merak ettirdi.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar illerinde hangi tarihte kuranın çekileceğini araştırıyor.

Peki; TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ 2026 kura tarihi açıklandı mı? İşte takvim...

TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2026

Adıyaman ile başlayan kura maratonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki diğer illerle hız kesmeden devam edecek. TOKİ tarafından açıklanan yakın tarihli kura takvimi ise şöyle:

30 Aralık 2025: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt ve Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

İzmir ve diğer iller için kura tarihleri TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ilerleyen günlerde duyurulacak.

Kura sonuçları ve isim listeleri, çekiliş tamamlandıktan sonra e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.